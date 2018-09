Campeón de IndyLights debutará en la IndyCar ¡Y es mexicano!

Agencia

INDIANÁPOLIS.- Después de figurar con el título en la IndyLights 2018, el piloto mexicano Patricio O´Ward aseguró estar listo para afrontar el reto de correr en la IndyCar la próxima semana durante el GoPro Grand Prix de Sonoma.

El circuito de Sonoma Raceway será escenario de la última fecha de la categoría Serie Verizon IndyCar 2018, a realizarse el 16 de septiembre, donde el regiomontano estará al volante del automóvil número 8 de la escudería Harding Racing.

El equipo con sede en Indianápolis, agregó otro vehículo para que el mexicano tenga su debut en la IndyCar en busca de continuar con los éxitos, tras dominar a placer en la IndyLights con nueve victorias y 13 podios, hecho que le abrió las puertas para competir en un serial de mayor exigencia.

El piloto, de 19 años de edad, ya tuvo su primera práctica en el circuito de Sonoma y expresó: “Fuimos rápidos y el auto se sintió bien. Las diferencias entre los carros de IndyLights y estos autos son muy diferentes. Nunca había conducido algo tan rápido".

-9 poles

-9 wins

-367 laps led

-13 podiums

- 1 CHAMPIONSHIP



THANK YOU @FollowAndretti WHAT A YEAR🏆 #27 #IndyLights #CHAMPION #2018 pic.twitter.com/yDYF6pIBSm