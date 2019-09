México compite contra Sudáfrica por el mejor logo de un Mundial

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, la FIFA lanzó una votación para elegir el mejor logotipo de un Mundial de futbol.

En esta votación compiten el logotipo de la Copa del Mundo de México 1986 contra el de Sudáfrica 2010.

El ganador se dará a conocer mañana 2 de septiembre, previo a la presentación del emblema oficial del Mundial de Qatar 2022.

México 86 representa el mapa del mundo con un balón de futbol en medio en tonos rojos y blanco.

🚨 #WorldCup #GreatestEmblem Final 🚨



🇲🇽 Mexico 1986 🇲🇽 🆚 🇿🇦 South Africa 2010 🇿🇦



Choose your favourite now! 🙌



The winner will be revealed on Monday - before the Qatar 2022 Official Emblem is unveiled on Tuesday 👀🇶🇦