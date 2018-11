México pasa a cuartos de final del Mundial Sub 17 femenil

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección mexicana selló su boleto a los cuartos de final del Mundial Femenil Sub 17 al empatar 1-1 ante Japón durante su tercer encuentro en la justa internacional.

El combinado azteca llegó a su último compromiso de fase de grupos con un empate y una victoria ante Sudáfrica y Brasil, respectivamente, por lo que no podía darse el lujo de perder, ya que un tropiezo le hubiera costado la eliminación de la justa mundialista, reporta Publímetro.

Las dirigidas por Mónica Vergara tuvieron un buen arranque, pero una vez más, su ofensiva quedó a deber. El cuadro japonés, hábilmente se fue haciendo dueño del esférico, pasado el minuto 20, dominó el encuentro, pero fue hasta el 39' que Kinoshita perforó la red azteca con un potente disparo desde fuera del área, con el que adelantó a las suyas antes del medio tiempo.

En la parte complementaria, se vio un cambio por parte del Tri, Selección que no bajó los brazos, buscó e insistió por donde pudo, a pesar de la desventaja que tenía en el marcador. Al minuto 62, Alison González aprovechó el error de la arquera rival para enviar el esférico al fondo de la red y sellar el gol del empate.

