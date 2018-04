¡Es oficial! El Estadio Azul cierra sus puertas hoy

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 22 años de estadía en Ciudad de los Deportes, los celestes no pudieron dar la vuelta olímpica ahí, ya que su último título en 1997 fue en calidad de visitante.

Julio César Domínguez, jugador del Cruz Azul del fútbol mexicano, lamentó este viernes que pese a la entrega y esfuerzo de su equipo en el torneo Clausura 2018, esto no haya sido suficiente para despedirse con un título del estadio Azul, que será demolido próximamente.

"Tengo sentimientos encontrados, me hubiera gustado ganar un título, creo que nos los merecíamos y la gente también, desafortunadamente las cosas no se han dado", dijo Domínguez en conferencia de prensa.

El defensor habló a título personal del esfuerzo que realizó esta temporada para ayudar al equipo a romper la racha de más de dos décadas sin ganar un título y que registró el último en el Torneo Invierno 1997.

"Todo este tiempo he trabajado, me he esforzado, nací aquí, desde niño le voy a Cruz Azul. Siempre me he enfocado en el día a día y también he dejado cosas atrás para no cargar con algo que me impida jugar", señaló Domínguez.

El Cruz Azul recibirá este sábado al Morelia en el que será el último partido que albergue el estadio Azul, que fue inaugurado 6 de octubre de 1947, pero el partido apenas le servirá al equipo para intentar mejorar en la clasificación, ya que cuenta con remotas posibilidades de avanzar la liguilla por el título.

"Es mínima la posibilidad de clasificarnos porque los equipos que están por delante de nosotros tienen que perder todos los partidos, pero tenemos que ganar los dos que nos faltan para terminar en una mejor posición", apuntó Domínguez.

Tras 15 jornadas, el cuadro celeste acumula 16 unidades y está a cinco puntos del octavo lugar, ahora en manos del Pachuca, último con boleto a la fase final y con seis unidades por disputar.

Con información de La Crónica.