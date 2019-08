México impone marca de medallas

AP

Lima, Perú.- Alejandra Valencia acudió al rescate, con un arco y muchas certeras flechas.

En la penúltima prueba del tiro con arco de los Juegos Panamericanos, Valencia subió a lo más alto del podio y salvó a sus compañeros de irse de Lima sin un solo oro.

Originaria de Hermosillo, Sonora, Valencia se proclamó campeona en arco recurvo individual para mujeres.

Antes de la victoria de Valencia, los mexicanos padecían una sequía de oros en un deporte en el que, por momentos, le llegaron a plantar cara a las potencias del mundo.

Pero Valencia, quien ganó oros en individual y por equipos en Guadalajara 2011, derrotó 139-132 a la estadounidense Kathuna Lorig para retornar a la cima que no pudo ocupar hace cuatro años en Toronto.

“Hagamos como que Toronto no pasó y que fue un brinco de allá, donde no quedé en finales en finales individuales, pero fue un camino bueno de Toronto para acá”, dijo Valencia. “No fue como una revancha, yo nunca sé nada de eso, no es algo en lo que piense. Aquí confíe en mí misma y pude hacerlo”.

La medalla de Valencia le dio a México una cosecha total de 37 oros en Lima, la mejor que ha tenido en la historia durante unos Juegos Panamericanos realizados fuera de casa.

“Nunca ha estado mal el deporte mexicano, nos ha faltado la confianza. Yo tuve un tropezón de confianza y ya lo pasé. Creo que sabemos que somos buenos pero algo nos hace dudar”, agregó. “En todos los deportes México tiene un representante que puede ganar, el punto es confiar en sí mismo”.

Horacio Nava logra plata en caminata

El andarín mexicano Horacio Nava Reza conquistó la medalla de plata en los 50 kilómetros de marcha, con un tiempo de 3 horas 51 minutos y 45 segundos, en el último día de actividades deportivas de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Nava Reza cedió la punta de la prueba a partir del kilómetro 30, cuando el ecuatoriano Claudio Villanueva (3:50’ 01”) le arrebató el liderato para no soltarlo nunca más. El tercer puesto se lo agenció el colombiano Diego Pinzón, quien detuvo el crono en 3:53’49”.

México recibe la de bronce en boliche

Los mexicanos José Llergo y Arturo Quintero fueron notificados como ganadores de la medalla de bronce en la prueba de dobles masculino del torneo de boliche de los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego del dopaje positivo del puertorriqueño Jean Francisco Pérez. Panam Sports informó hoy que el boricua es el segundo deportista que da positivo por uso de sustancias estimulantes, en virtud que sus análisis arrojaron clortalidona, que pertenece al grupo S5 de diuréticos y otros agentes enmascarados.

Liliana Cárdenas, a un paso del podio

La mexicana Liliana Cárdenas se quedó cerca del podio, luego de terminar en el cuarto puesto de la categoría femenil -78 kilos. En la disputa por el bronce, la tricolor cayó contra la ecuatoriana Vanessa Chala, quien se impuso gracias a un ippon debido a que Cárdenas prácticamente fue puesta de espaldas sobre el tatami. Además, la azteca cometió dos shidos (infracciones leves). Por su parte, el azteca Alexis Esquivel perdió en cuartos de final contra el estadounidense Illa Smith, en la categoría de -100 kilos.

¡Emotiva clausura!

Con una vistosa ceremonia en el Estadio Nacional, entre sentimientos encontrados de alegría y nostalgia, cayó el telón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que resultaron espectaculares. La delegación mexicana tuvo como abanderado en este último capítulo al atleta duranguense Fernando Daniel Martínez Estrada, como máximo premio al espíritu deportivo por su medalla de oro que conquistó con su histórico cierre a 200 metros del final, en los cinco mil metros planos. Así pues, se apagó el fuego en Lima, e inicia la cuenta regresiva para la próxima cita, en Santiago de Chile 2023.