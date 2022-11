México tiene que ir reservando los boletos de regreso: David Faitelson

La Selección Mexicana tiene “con el Jesús en la boca” a todo el país, para ver si avanza a los octavos de final de la Copa del Mundo o no. Para ello, no depende de sí misma. Tiene que derrotar a Arabia Saudita y que suceda una combinación de resultados entre Argentina y Polonia. Sin embargo, el periodista deportivo David Faitelson considera que el Tri debería ir haciendo las maletas de regreso.

"Posibilidades hay, la fe también existe, la esperanza muere al último, como dicen por ahí, pero con todo respeto, yo creo que México tiene que ir reservando su vuelo de regreso a la Ciudad de México" comentó David.

"El problema no es ganarle a Arabia Saudita. El problema, ni siquiera, es que le metas cuatro goles. Ni siquiera es que se combine un resultado afortunado entre Argentina y Polonia; el problema es México que ha enseñado un futbol paupérrimo, que ha enseñado realmente lo que han sido los últimos dos años de su proceso. Este equipo no juega al futbol, no tiene idea definida, no produce jugadas de gol, no tiene gol, no tiene espíritu" añadió el periodista.