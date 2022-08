México lanza sin hit ni carrera en Serie Mundial de Pequeñas Ligas

El representativo de México en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, aplastó este lunes a su similar de Canadá y se impuso por la regla del nocaut con pizarra de 10-0 en cinco entradas.

Pero no sólo eso, el tricolor consiguió un sin hit, ni carrera; el cuarto en su historia por los diamantes de Williamsport, Pensilvania.

David Zarate y Hernán Mireles se combinaron para lanzar ante los de la Hoja de Maple, el cuarto NO-NO de México en las Pequeñas Ligas; Zarate lanzó los primeros tres episodios y ponchó a seis de los nueve enemigos que enfrentó.

El otro diestro permitió dos bases por bola en los siguientes innings, dejando al pitcheo nacional sin la posibilidad de otro Juego Perfecto en su historia; sin embargo, les alcanzó para el sin hit, ni carrera y para instalarse en las semifinales internacionales.

