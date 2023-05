México logra medalla de oro en Mundial de Natación Artística

La Selección Mexicana de natación artística rompió los pronósticos y concretó la hazaña de conseguir una medalla de oro para la nación por primera vez en la Copa Mundial de la especialidad en Egipto, las mexicanas consiguieron la codiciada presea en la rutina técnica mixta por equipos.

Las mexicanas se quedaron con el oro tras conseguir una puntuación de 270.1584, mientras que la plata fue para Italia con 70.1584, mientras que el podio fue completado por Francia quien se adueñó del cobre con 253.5312 unidades.

🇲🇽Team Mexico's routine for gold with a top score of 270.1584 in the Mixed Team Technical at the #ArtisticSwimming World Cup pic.twitter.com/uYooPYvdMz