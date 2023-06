México Sub 23 pierde ante Panamá en el Torneo Maurice Revello

¡La peor tragedia! Una final llena de lamentos y decepción fue la que vivió el equipo de la Sub 23. Desde el inicio, la selección pasó por difíciles decisiones de liderazgo por parte de Raúl Chabrand, quien no pudo manejar las circunstancias en esta ocasión y esto se demostró a lo largo del partido. Desde la primera parte del partido, se mostraron ciertos problemas para los futbolistas, pero no se iban a comparar con lo que les esperaba.

La segunda parte del partido dejó ver que no era un buen día para México, dejando a Panamá con una inmensa ventaja para arremeter contra ellos. Algunos errores cometidos por la selección mexicana fueron que José Eduardo Bernal trágicamente desaprovechó un pase largo; mientras que la ineficiente labor de los centrales, dejó el camino directo para un gol por parte del panameño Kaiser Lenis.

La única ilusión que recibieron los mexicanos llegó por el esfuerzo del número 81, Heriberto Jurado, quien logró direccionar el balón directo a la portería. La Selección Mexicana de Fútbol (FMF) deberá cambiar algo o todo. Qué mejores o peores palabras que “malo, terrible, o incompleto”, para describir el resultado del desempeño de los jugadores.

La Selección Mexicana Sub-23 peridió ante #Panamá 🇵🇦en la Final del Torneo Maurice Revello. 🏆 pic.twitter.com/wsa8CbPokC — Mariana Zacarías 🪬 (@marianazac) June 18, 2023

Algo que debe aprender la selección es ver sus errores y no cometerlos otra vez, en vez de repetirlos esperando que algo salga diferente. El marcador final fue una derrota en conjunto, tanto los jugadores como Raúl Chabrand no supieron aprovechar sus fortalezas y dejaron que el resultado del partido estuviera a la suerte.

Jugadores como Marcelo Flores, Santiago Trigos y Benjamín Galdames, le quedaron a deber a sus fans un mejor resultado. Muchos fieles a la selección no saben si seguir esperanzados o perder todo sueño de por lo menos una victoria. Mientras en Panamá festejan su primera victoria del torneo, aquí en México nos decepcionamos.