México, subcampeón de Toulon 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el enfrentamiento de México con Inglaterra en la final del Torneo Esperanza de Toulon, que se disputó la mañana de este sábado. El resultado final fue que Inglaterra se proclamó Campeón de Toulon 2018, así lo publicó Televisa Deportes.

En los primeros momentos del partido, Inglaterra se vio sorprendido con una llega por derecha que Roberto Alvarado aprovechó para mandar el balón al fondo de la red, apenas al minuto 2, a pase de Eduardo Aguirre.

Inglaterra no respondió con efectividad, no conectó bien sus primeros pases; mientras que México presionó en la salida y no permitió que los ingleses se acercaran a su área.

Los ingleses encontraron su primera oportunidad cuando Eddie Nketiah metió centro cerrado, pero nadie llegó a empujar el esférico.

El conjunto mexicano había cortado todas las llegadas por las bandas, pero en un saque de banda el portero José Hernández cometió un error en la salida y regaló el balón a Dael Fry, quien lo empujó al 32’.

México perdió agresividad e Inglaterra tomó las riendas del partido para darle la vuelta con llegada por el costado derecho y Kieran Dowell envió la pelota a la red, al 36’.

Para la parte complementaria, el combinado mexicano tocó en corto buscando abrir el campo, lo movió a su antojo; Inglaterra se fue tirando poco a poco atrás.

El equipo de la rosa, encontró otra gran oportunidad, pero Tammy Abraham lo estrelló en el poste.

El técnico mexicano, Marco Antonio Ruiz, movió el banco tratando de conseguir el empate, con el ingreso de José Macías por Roberto Alvarado, no le funcionó.

Entre México e Inglaterra ya no se generaron acciones de peligro.

El mexicano Diego Lainez se llevó el trofeo del Mejor Jugador del torneo.