México vs Australia partido amistoso Fecha FIFA ¿Cuál es el panorama?

México y Australia se medirán en un partido amistoso el próximo sábado 9 de septiembre, a las 20:00 horas (Horario centro de México) en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, Estados Unidos.

El Tricolor inicia una nueva era ya que el juego representa el debut como técnico oficial de Jaime Lozano a cargo de la selección siendo el elegido para guiar el proceso rumbo al Mundial del 2026, es su primera prueba después de haber conquistado la Copa Oro 2023 tras ganar 1-0 a Panamá.

Al frente del Tri Mayor, el "Jimmy" consiguió cinco victorias y una sola derrota, los jugadores respaldaron al estratega en distintas entrevistas, ahora inician el camino a la próxima justa mundialista donde nuestro país será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.

Para México será indispensable aprovechar cada juego que tengan de cara a la próxima copa del mundo ya que estarán obligados a realizar un gran papel, ya que tienen su boleto seguro y no tienen que disputar las eliminatorias.

Sus próximos cotejos oficiales serán los partidos por los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023/24 esos compromisos ante un rival por definir están pactados para el mes de noviembre y estarán en disputa plazas para clasificar a la Copa América de 2024.

Los Socceroos llegaron hasta los octavos de final de Qatar 2022 donde serían eliminados por los que terminarían siendo los campeones la Selección de Argentina, próximamente la nación asiática encarará las eliminatorias asiáticas para intentar ir al Mundial del 2026 y la Copa Asiática 2023.

Los australianos han disputado tres partidos tras la copa del mundo del 2022 en marzo tuvieron dos choques con Ecuador primero los vencieron 3-1 y después cayeron 1-2, mientras que el pasado 15 de junio tuvieron un amistoso con la Albiceleste perdiendo 2-0, requieren mejorar.

Ambas selecciones al pertenecer a confederaciones diferentes solo se han enfrentado en cinco ocasiones y solo dos en juegos oficiales siendo ganados esos últimos duelos por Australia.

Por lo que es una prueba interesante en este cotejo de preparación donde México busca seguir afinando su estilo de juego y tiene en la mira seguir el proceso de restructuración.

Feels so good to be back! 😎🇲🇽🔥#VamosTodos pic.twitter.com/oyRaTAywsK