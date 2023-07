México vs Costa Rica Cuartos de final Copa Oro: Todo lo que debes saber

México y Costa Rica se enfrentarán por los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, el encuentro se disputará el sábado 8 de julio a las 19:30 horas (Horario del centro de México), en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, Estados Unidos.

La Selección Mexicana ahora dirigida por el Jimmy Lozano generó dudas en la fase de grupos de este certamen, si bien el comienzo fue prometedor con una goleada de 4-0 sobre Honduras (a pesar de que la prensa catracha indicaba que se trataba de la peor versión en al menos 15 años), después obtendrían un deslucido triunfo ante Haití donde a pesar de ganar no convencieron.

El Tricolor confirmó los temores de los aficionados con una derrota inesperada ante Qatar, se argumentó que hubo varios cambios en la alineación si se compara con los dos primeros juegos y que los seleccionados probablemente se confiaron al ya tener el boleto seguro a cuartos.

Lo cierto es que los pretextos no son válidos aficionados en los estadios y en redes sociales han señalado los más recientes fracasos deportivos del combinado nacional, que incluyen la eliminación en la etapa de grupos del Mundial de Qatar 2022 y la eliminación en las semifinales de la Nations League de la Concacaf 3-0 ante EUA, teniéndose que conformar el tercer lugar.

Para el Tri no hay margen de error comienzan los partidos decisivos en la Copa Oro y existe una gran presión por ganar este certamen, definitivamente deben ir con todo buscando el triunfo.

Los Ticos son una verdadera incógnita, están en pleno proceso de reconstrucción y han evidenciado varias fallas y debilidades en esta competencia, aunque tienen una gran ventaja y es que tienen todo que ganar y nada que perder.

Finalizaron como segundo del grupo C con cuatro puntos, en su primer partido cayeron 2-1 con Panamá, luego igualaron sin goles con el Salvador y en finalmente le ganaron 6-4 a Martinica.

El último antecedente en la Copa Oro entre ambos combinados nacionales fue en la edición del 2019 en la etapa de cuartos igualaron 1-1 y finalmente México se impuso 5-4 en la tanda de penales. La última vez que se enfrentaron fue el 30 de enero del 2022 en aquella ocasión empataron sin goles.

El partido lo podrás sintonizar por Azteca Deportes o TUDN.

The elite eight are ready! pic.twitter.com/G49Gd9Mz2L