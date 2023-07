México vs Qatar Jornada 3 Copa Oro: Todo lo que debes saber

México y Qatar se enfrentarán por la tercera fecha de la Copa Oro 2023, el partido se disputará el domingo 2 de julio a las 19:00 horas (Horario del centro de México), en el Levi's Stadium en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

La Selección Mexicana bajo el mando del Jimmy Lozano ha tenido un camino relativamente tranquilo en este certamen dos triunfos al hilo, el primero 4-0 sobre Honduras y el segundo 3-1 ante Haití, le han asegurado su boleto para los Cuartos de Final.

Al Tricolor le basta cualquier empate para amarrar el primer lugar de su sector y solo tendría que esperar resultados del Grupo C para conocer a su siguiente rival, sin embargo deben de mejorar varios aspectos ya que vienen contrincantes más importantes.

Qatar los invitados a esta competición han quedado a deber, en su debut cayeron 2-1 con los haitianos y después empatarían 1-1 con los hondureños, tienen solo un punto y una diferencia de goles de -1.

