‘Revientan’ implante de Mia Khalifa en partido de hockey

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- En el juego entre el Lightning Tampa Bay y los Capitals de Washington de la NHL, la ex actriz porno, Mia Khalifa, publicó una imagen en Instagram señalando que estaba muy segura de que un implante de seno se le había roto luego de que fuera impactado con un pock durante el partido.

"Me ha golpeado un pock en el pecho durante el partido y estoy 80% segura de que se me ha roto el implante de seno. La buena noticia es que he conseguido un pock de la serie entre Capitals y Lightning", fue lo que señaló la ahora conductora deportiva.

También te puede interesar: Internet confunde a abogada con Mia Khalifa, ¿se parecen?

La libanesa compartió en su cuenta de Instagram que durante el juego un puck se estrelló en su seno izquierdo, incluso, compartió una imagen del disco que la golpeó.

Pese al mal momento, la protagonista de varios videos para adultos resaltó que gracias al accidente obtuvo un recuerdo del juego que ganaron 3-2 los de Tampa Bay.

Amenazada por el Estado Islámico

Khalifa cobró notoriedad a los 21 años al convertirse en una de las actrices porno más populares del mundo; sin embargo, su carrera terminó en tan solo tres meses (enero 2015) debido a las amenazas que recibió por parte del Estado Islámico, pues la joven es de origen libanés.

A partir de ese momento se convirtió en un influencer y comenzó a desempeñarse como comentarista deportiva en YouTube, junto al basquetbolista Gilbert Arenas.

Además, desde su cuenta de Instagram, Mia Khalifa anunció en un post que de un tiempo a esta parte estará muy dedicada al mundo de la gastronomía.