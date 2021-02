Michael Jordan cumple 58 años y las redes lo felicitan

MÉXICO.- Michael Jordan, el legendario jugador de la NBA cumple 58 años de edad. Su aniversario llega justo cuando realizó una gran donativo para las personas sin seguro médico en su ciudad natal, Carolina del Norte.

Se menciona que el donativo de Air Jordan será para los residentes del condado de New Hanover que no tengan un seguro. "Todo el mundo debería tener acceso a servicios sanitarios de calidad, sin importar donde vivan o si tienen o no seguro", declaró Jordan.

Su vida

Michael Jeffrey Jordan nació en Brooklyn, Nueva York el 17 de febrero de 1963.

En 1981 fue becado por la Universidad de North Carolina, especializándose en Geografía.

En 1986 llegó a la NBA siendo nombrado novato del año con los Chicago Bulls.

En 1991 ganó su primer título con los Chicago Bulls, y ganaría dos más en fila.

En 1992 lidera junto a Earvin "Magic" Johnson y Larry Bird el Dream Team, la selección de Estados Unidos que arrasó en los Olímpicos de Barcelona.

En 1993 después del asesinato de su padre, James Jordan, anuncia su retiro de la NBA y se pone a jugar béisbol con los Chicago White Sox.

En 1994 regresa a la NBA y vuelve a ganar tres anillos de campeón con Chicago.

En 1998 vuelve a retirarse, sólo para volver con los Wizards de Washington, equipo del que actualmente es propietario.

Redes recuerdan a la leyenda viva

Hoy cumple 58 años el mejor jugador de la historia🎂



¡Feliz cumpleaños, Michael Jordan! 🏀🐐



#MichaelJordan #HappyBirthdayMichaelJordan pic.twitter.com/WfXYbXLnQM — RadioRadar (@r_radar) February 17, 2021

Hoy cumple 58 uno de los mayores exponentes de la historia del básquet mundial y un deportista de elite#MichaelJordan#HappyBirthdayMichaelJordan pic.twitter.com/rvcjSGPDJk — Somos Instantes (@RobertGayol) February 17, 2021

Hoy cumple 58 años el considerado mejor basquetbolista de la historia, Michael “Air” Jordan 🏀



⭐ 14x All-Star

🥇 2 medallas de JJOO

💍 6 veces campeón

🥇 6 veces Jugador Más Valioso de las Finales

🏆 5 veces MVP de la #NBA

🗣 Salón de la Fama #HappyBirthdayMichaelJordan pic.twitter.com/Mf6VbgmUkg — XT Medios (@xt_medios) February 17, 2021

