Michael Jordan donará 100 millones de dólares para promover igualdad racial

Charlotte.- Michael Jordan y la marca comercial que lleva su apellido donarán 100 millones de dólares a organizaciones dedicadas a la promoción de la equidad racial y la justicia social.

Mediante un comunicado conjunto emitido por las redes sociales, el basquetbolista retirado y Jordan Brand informaron que el dinero se entregará a lo largo de 10 años, con la meta de “garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación”.

“Black Lives Matter”, destacó el comunicado. “Ésta no es una consigna controversial. En tanto no se erradique el racismo arraigado que permite el fracaso de las instituciones de nuestro país, seguiremos comprometidos con la protección y mejoría de las vidas de las personas negras”.

Michael Jordan and Jordan Brand are committing $100 million over the next 10 years to protecting and improving the lives of Black people through actions dedicated towards racial equality, social justice and education. #JUMPMANhttps://t.co/CZDt1UdPwF