Michael Jordan 'zapea' a jugador de su equipo

DETROIT.- Michael Jordan es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA y además es el propietario de los Hornets de Charlotte, sin embargo no siempre sus discípulos le hacen caso y en ocasiones desatan su enojo, como hizo Malik Monk.

De acuerdo a Vanguardia, en el partido entre los Hornets y los Pistones de Detroit, el jugador Malik Monk, realizó una falta técnica tardía y Jordan no pudo ocultar su molestia.

Cuando Monk estuvo lo suficientemente cerca de Jordan, la leyenda de la NBA no lo pensó y le lanzó un golpe, que pudo conectar, por lo que no dudó y volvió a repetirlo en una segunda ocasión.

MJ really smacked Monk after he ran on the court before the game was over and got called for a tech 😂



(via @wzaldridge)pic.twitter.com/WxhmvdadvH