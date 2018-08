Michael Phelps habla de su tratamiento contra el alcohol

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El ex nadador estadounidense Michael Phelps reconoció en una entrevista con CNN que aún sufre ocasionalmente de momentos de depresión.

"Hace dos o tres semanas sufrí una depresión bastante escalofriante", dijo Phelps, de 33 años. "Esto es algo que seguirá sucediendo a lo largo de mi vida. Pero mientras más pueda aprender sobre mí mismo, más podré comprender por qué suceden estas cosas".

El ganador de 23 oros olímpicos -y 28 preseas en total- conversó abiertamente sobre el tratamiento por sus problemas con el alcohol y destacó que haber comenzado a trabajar con un terapeuta le resultó de gran ayuda, informa el portal La Vanguardia.

"No quería ver a un terapeuta al principio, pero comencé a darme cuenta de que me encontraba mejor y estaba más saludable. Aprendí muchas cosas sobre mí mismo que no sabía", señaló el deportista olímpico más laureado de la historia.

Phelps indicó que tocó fondo tras los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando anunció por primera vez su retiro. "Había una parte de mí que no quería estar viva", recordó.

El "Tiburón" de Baltimore retornó en 2014, pero ese mismo año fue suspendido por seis meses por la Federación Estadounidense de Natación, por conducir alcoholizado. Sin embargo, Phelps logró salir adelante y en los Juegos Olímpicos de Río 2016 ganó seis medallas (cinco de oro) más para retirarse por la puerta grande.

Hoy, Phelps está casado, es padre de dos hijos y desea ayudar a otras personas que sufren situaciones similares. "Me gustaría poder salvar una vida si pudiera. Sería más importante que ganar una medalla de oro".

Por otro lado, Phelps descartó una vez más la posibilidad de un nuevo regreso en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "He terminado mi carrera en un punto alto. Es lo que siempre quise hacer", afirmó a la CNN. "Ese capítulo está cerrado".