'Michel' afirma que Pumas tiene equipo para responder en el torneo

Notimex

Miguel González “Michel”, técnico de los Pumas de la UNAM, afirmó que está preparado para suplir de la mejor manera cualquier baja que se pueda dar, luego del supuesto interés del Boca Juniors por el volante argentino Juan Iturbe.

“Nosotros estamos preparados para bajas o no, queremos competir y si se va un jugador, vamos a tener que competir y la idea es que tenemos un esquema muy claro de siete u ocho jugadores posibles titulares”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Cantera, indicó que además de esos siete u ocho elementos que estarían en el once titular, cuenta con otros futbolistas que integran una baraja con los que puede contar.

“Luego entre tres o cuatro jugadores vamos a ir variando, porque habrá oportunidades para todos y si eso significa que si a última hora tendrá que salir un jugador, que personalmente prefiero que no salga, entendemos que los que nos quedemos vamos a competir exactamente igual”, apuntó.

“Michel” expuso que sobre este tema no ha platicado con el presidente del cuadro universitario, Rodrigo Ares de Parga, ni con el presidente deportivo, Jesús Ramírez.

“Eso son rumores, yo todavía no me he sentado con Rodrigo, con Chucho Ramírez para decir que existe la posibilidad, que existe la opción de que el jugador se vaya, si me preguntan yo siempre voy a decir que no se vayan del club”, apuntó el técnico.

Aceptó, sin embargo, que sería “una decisión corporativa, obviamente me van a pedir mi opinión, en caso de que se produzca la oferta, pero hasta ahora sólo son rumores, y hasta que se cierre el mercado, en todos los países existen claramente”.

Así mismo, negó que haya colocado a Iturbe con los titulares a manera de presión, ya que el objetivo es que todo el plantel tenga clara la idea que pretende desarrollar en el terreno de juego.

“No, por eso no; si miras el entrenamiento, hacemos el entrenamiento táctico con todos los jugadores porque queremos que sepan y aprendan lo que queremos desarrollar, no ponemos titulares o suplentes porque estaría en contra de lo que nosotros pensamos, que es que cada día se ganen el puesto”, sentenció.

El cuadro auriazul continuará este miércoles con sus trabajos de preparación de cara a su debut en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX frente al Atlético San Luis, que se desarrollará el sábado en el estadio Alfonso Lastras.