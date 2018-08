América se queda en el estadio Azteca

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera, técnico del club de futbol América, descartó que su equipo tenga contemplado usar una cancha alterna para darle descanso al césped del estadio Azteca, que está en muy malas condiciones.

“Es mentira (que vayamos a jugar en otro lugar), (el presidente del equipo Santiago) Baños no ha dicho nada”, dijo previo al viaje del equipo a Veracruz para enfrentar la Copa MX.

Imposible hacer buen futbol en “el potrero” del Estadio Azteca... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 12 de agosto de 2018

También te puede interesar: Ambulancia provoca momentos de angustia en partido de fútbol

Dejó en claro que dentro de sus planes no está el tener que desplazarse a otro inmueble, por lo que confió que con el descanso que habrá por la fecha FIFA de septiembre, la cancha se afianzará.

“No me gustaría, no es la idea salir de casa, por lo que estoy seguro de que en la Fecha FIFA la cancha quedará en perfectas condiciones y volverá a ser una de las mejores del continente, si no es que la mejor”, estableció.

Explicó que hoy, la gente que conoce del tema estudiará las condiciones en que está la cancha y los pasos a seguir para que se consolide el pasto híbrido que se colocó.

Desde los 80 no veía tan mal este bendito campo del @EstadioAzteca 🙄 pic.twitter.com/uWKPG4nhhL — Alejandro Gómez A. (@AlejandroGomezA) 12 de agosto de 2018

“Mañana llegan los expertos que pusieron la cancha, van a analizar y nos comentarán lo que concluyan, hablaremos con la directiva para ver qué sigue”, sentenció.

La próxima aparición como local del conjunto azulcrema será el sábado 25 de agosto, cuando reciba a Pumas de la UNAM, dentro de la fecha seis del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

En tanto, Edson Álvarez, defensa del equipo América, aceptó que el mal estado que prevalece en la cancha del estadio Azteca aumenta la posibilidad de provocar algún tipo de lesión.

“Siempre hay riesgo de lesionarse, sea en una cancha buena o una cancha mala, sea natural o sintética, pero obviamente el riesgo aumenta en una situación como ésta”, dijo.

El mundialista con México en la Copa del Mundo Rusia 2018, destacó que “nadie está a salvo de estas cosas y si se pueden prevenir, pues sería mejor”.