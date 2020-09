"No tengo que darle gusto", Herrera a Reinoso

Ciudad de México.- Miguel Herrera aseguró que no tiene que darle gusto a Carlos Reinoso, ex jugador y timonel azulcrema que dijo que el "Piojo" no es el mejor entrenador en la historia del América.

"Yo no tengo que darle gusto a Carlos Reinoso ni a nadie que no se sienta identificado, él tuvo su oportunidad y quedó atrás de mí", declaró en entrevista para Estadio W.

Herrera se convirtió en el DT con más victorias en el cuadro azulcrema, ya que luego de que su equipo doblegara a Mazatlán FC 3-1, llegó a 134 triunfos con el conjunto de Coapa.

Carlos Reinoso es considerado uno de los íconos vivientes de la historia del americanismo. (Foto: Mexsport)

"Si hoy Reinoso se queja de que el equipo no lo representa, se le olvida que él tuvo un torneo desastroso. A mí no me gusta cómo estamos trabajando, pero buscaremos darle gusto a los aficionados. Si lo representa o no, no es problema mío", admitió.

Banca más atractiva

El "Piojo" reconoció que hoy tiene una banca más atractiva y alabó el trabajo de jóvenes como Ramón Juárez y el defensa Sebastián Cáceres.

"Nos da un poco más de fortaleza la llegada de (Luis) Fuentes, primero hay que darle solidez al equipo", recalcó.

El técnico azulcrema también salió al paso de las críticas, ya que dijo son el equipo que más goles lleva en el torneo, con 17 tantos.

"Estamos conscientes de que nos falta volumen de juego, si lo hacemos bien, vamos a andar bien, vienen partidos muy importantes", declaró.

"Hay mucho americanista que está consciente, se estresan, y hay otros que siguen a la borregada. Si te va mal, están felices, y si te va bien, los que te odian, te quieren más".

Finalmente agradeció a los jugadores el apoyo brindado para lograr las 134 victorias.