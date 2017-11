'El Piojo' Herrera va con todo contra el Cruz Azul

Agencia

MÉXICO.- Miguel Herrera, entrenador de América, está listo para los cuartos de final contra Cruz Azul, un equipo al que le da su crédito, pero asegura que las Águilas saldrán a ganar porque el dueño, Emilio Azcárraga, siempre pide que su escuadra sea protagonista y gane el título y cuando no se logra es un fracaso, informó el portal Milenio.

"La exigencia de este equipo es ser campeón así de fácil, el dueño no es que diga ya calificamos y con eso, o que perdimos por una desviada o la perdimos en penales, no. El señor llega y nos dice 'quiero ver al equipo campeón', no hay vuelta de hoja y lo entendemos", comentó Herrera.

'El Piojo' añadió que su equipo no llega como un equipo débil, aunque aceptó que el cierre del torneo no les agradó, pero que después del partido con Puebla se habló en el vestidor, para mejorar el rendimiento y la actitud del equipo en la fase final. "No cualquiera hace 30 puntos, parece fácil, pero hemos cumplido con el compromiso y el equipo está consciente de eso y lo demás hay que demostrarlo en la cancha".

Asimismo, dijo que le tiene sin cuidado si no se les ve como favoritos para llegar a la Final, que ellos están preparados para ir escalando peldaños y poder ser un equipo contendiente al título, de cara a la serie contra Cruz Azul, dijo que espera dos partidos "igual de disputados como los anteriores, es un equipo difícil, pero vamos a salir a ganar, trataremos de tener más posesión y ser contundentes".

Miguel no adelantó su alineación porque aún tiene dudas, sobre todo con Cecilio Domínguez y Renato Ibarra, el paraguayo se lesionó en el partido de la Copa contra Monterrey y el propio entrenador dijo que es uno de los jugadores que está más cerca de quedar descartado. Mientras el ecuatoriano no ha logrado recuperarse al cien por ciento de una sobrecarga muscular en la pierna izquierda, y esperará hasta mañana a que los doctores le den su punto de vista sobre ambos jugadores para saber si los toma en cuenta.