¡Nuevo defensa ‘groguet’! Layún es presentado en el Villarreal CF

ESPAÑA.- El mexicano Miguel Layún ha sido presentado como nuevo futbolista del Villarreal CF en un acto dirigido a los medios de comunicación, celebrado en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, y que ha estado encabezado por el consejero delegado del club amarillo Fernando Roig Negueroles.

El nuevo defensa ‘groguet’, procedente del FC Porto, se ha mostrado muy agradecido con el Villarreal CF por la confianza y la cercanía que le ha ofrecido desde el primer instante: “Estoy muy agradecido al club por el trato que me ha dado desde el inicio. Han sido muy cercanos y claros, lo que ha propiciado que el acuerdo con el club se hiciera efectivo muy rápido. Además, la seriedad y familiaridad del club han permitido que me sienta valioso, y estoy ilusionado por recalar en el Villarreal. Es un club importante y supone un paso adelante en mi carrera”.

Antes de recalar en la entidad ‘grogueta’, el internacional con la ‘Tricolor’ reconoce haber pedido referencias del club a sus compañeros de selección y ex jugadores amarillos, Giovani y Jonathan dos Santos: “He hablado con ellos y me han asegurado que había buen ambiente y que era un club muy familiar”.

El futbolista mexicano también ha destacado el grupo humano que conforma el vestuario del Villarreal: “Hay una gran calidad humana. Desde el primer día, los compañeros me han tratado como si me conocieran de toda la vida, por lo que el ambiente es estupendo. Aquí he tenido una gran aceptación y la verdad es que es el lugar donde más rápido he encajado”.

El internacional mexicano @Miguel_layun ya ha sido presentado como futbolista amarillo 💛. ¡A darlo todo por el #Villarreal 💪!https://t.co/gVkM7nlAb8 — Villarreal CF (@VillarrealCF) 31 de julio de 2018

Miguel Layún se ha mostrado muy ambicioso de cara a la nueva temporada, aunque reconoce que hay que mantenerse con los pies en la tierra: “Personalmente, me gusta soñar y aspirar a lo mejor. Sería un privilegio formar parte del equipo que consiga el primer título para el club. No obstante, hay que ir paso a paso. Lo que más me ha gustado del Villarreal CF es la humildad que tiene el club. Primero hay que ir a por la permanencia y luego ya pensar en puesto europeos y todo lo que viene. Hay que soñar, pero también ser humilde”.

Como futbolista, Layún se define como un jugador polivalente: “Me siento bien en diferentes posiciones. En el Mundial jugué tanto de extremo derecho como de lateral, pero estoy a disposición de jugar de lo que el míster me pida. Soy un lateral que tiene mucha tendencia ofensiva, y un volante mixto ya que me gusta entrar al área y buscar el gol, pero también tener ese sacrificio para defender”. Entre sus cualidades, el futbolista azteca destaca su dominio a balón parado: “Es algo que trabajo mucho tiempo. En mi primera temporada en Portugal sumé una gran cantidad asistencias y la mayoría fueron en la estrategia. Es un plus y si puedo ser una variante más para el equipo, mejor”.

