¿Celos? 'Tuca' conmigo se ha pasado de lengua: 'Piojo' Herrera (Video)

CIUDAD DE MÉXICO.- Los hechos comenzaron la semana pasada, cuando el técnico del América insinuó que fue la FMF y no Ferretti quien elaboró la más reciente convocatoria de la Selección, y a partir de ello, se han desatado “amenazas” y dimes y diretes entre ambos directores técnicos.

Actualmente la "guerra" entre el "Piojo" Herrera y el "Tuca" Ferretti se mantiene, todo en torno al llamado del técnico de los Tigres al interinato y la convocatoria para los amistosos de la Selección Nacional, informó Vanguardia MX.

Herrera habló para ESPN sobre lo que dijo el viernes pasado y dejó en claro que nunca dijo que la Federación Mexicana impusiera una alineación. Además sentenció al "Tuca". Si va a seguir hablando, tendrá que aguantar a que le responda.

"No dije que le pusieron la alineación, Ricardo tiene un carácter muy explosivo. Pero que diga, que no (va a la selección) y a los 10 días que sí, me parece que no se vale eso. Si va a estar ahí hablando y criticando a los demás, ahora que se aguante también”.

Incluso, el ex técnico del Tri dijo que el todavía entrenador de los Tigres se ha dejado llevar por una mala interpretación de sus palabras ya que se ha pasado de la raya y si sigue así le va a responder.

"Me parece que Ricardo es un tipo con mucha experiencia, con muchos logros, para poder en eso. A demás es un tipo con un carácter muy fuerte, pero también conmigo se ha pasado de lengua y yo también le contestaré cuando tenga que contestarle, pasándome de lengua”.

En la presentación del "Tuca", le dejó el "balón botando" a Herrera al asegurar que él en ese puesto no agredería a nadie, en referencia al pleito entre el "Piojo" y Christian Martinoli.