Cada vez más cerca la pelea de Mike Tyson y Evander Holyfield

Ciudad de México.- Los cincuentones amenazan con volver al cuadrilátero.

Los ex monarcas mundiales estadounidenses Mike Tyson, de 53 años, y Evander Holyfield, de 57, dominaron en el pasado la división de los Completos, y esta pandemia los ha llevado a agarrar fuerzas para volver a entrenar.

La idea de regresar es en serio y la primera parada serían peleas de exhibición, pero no se descarta que Tyson pudiera ir hasta por un cetro de campeón mundial y romper las marcas que tienen peleadores como Bernard Hopkins y George Foreman, que alcanzaron la gloria después de los 45 años.

