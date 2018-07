De regreso: El Milan podrá jugar la próxima Europa League

Agencia

SUIZA.- El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anunció este viernes la anulación de la exclusión del Milan de la próxima Europa League, pero confirmó que el club no respetó las reglas del fair play financiero, invitando a la UEFA a optar por una sanción "proporcionada".

El TAS "confirmó parcialmente el recurso del Milan", anulando la sanción pronunciada por la instancia de control financiero de los clubes de la UEFA (ICFC), pero sí coincidió con la confederación europea en que la entidad italiana no había respetado las reglas del fair-play financiero.

El TAS argumentó que "elementos importantes no habían sido tenidos en cuenta" por la UEFA...

"El Milan es reintegrado en la Europa League por el momento. Y el caso es reenviado a la UEFA para una nueva decisión", señaló el TAS, pidiendo "una medida disciplinaria proporcionada".

El TAS argumentó que "elementos importantes no habían sido tenidos en cuenta" por la UEFA o "no habían podido ser tenidos en cuenta correctamente, en particular el hecho de que la salud económica del club es ahora mejor, debido al reciente cambio de propietario".

Los representantes del club lombardo, con el director general Marco Fassone como jefe de la delegación, viajaron el jueves a Lausana para presentar sus argumentos.

Al estar clasificado para la Liga Europa 2018-2019 la sanción le impedía jugar la misma.

Para la UEFA el equipo italiano violó el punto de equilibrio del reglamento del juego limpio financiero entre julio de 2014 y junio de 2017.

Próxima Liga Europa

El club invirtió más de 200 millones de euros en el mercado de fichajes de 2018 y su caso fue remitido a la Cámara de Adjudicación de la UEFA el mes de mayo pasado y resuelto con la sanción ahora anulada.

El Milan había asegurado su participación en la fase de grupos de próxima Liga Europa tras finalizar sexto en la Serie A italiana, pero el castigo de la UEFA le privaba de ello y otorgaba su plaza al Fiorentina, que fue octavo en su liga.

El panel del TAS encargado del caso resuelto este viernes estuvo formado por el alemán Ulrich Haas, que actuó como presidente, el suizo Pierre Muller y el británico Mark Hoveel y hace dos días celebró la audiencia con las partes en la sede del tribunal en Lausana (Suiza).

