Modric y Croacia empata a cero ante Marruecos

Croacia no supo romper la bien armada defensa de Marruecos y debió contentarse el miércoles con un empate 0-0 ante el seleccionado norteafricano al abrir el Grupo F de la Copa Mundial de Qatar.

Marruecos maniató al capitán croata Luka Modric, laureado como el mejor jugador del pasado Mundial en el que llevó a su país a la final que perdieron ante Francia.

Pero lo de los marroquíes no fue solo defender. Por ratos hicieron pasar apuros a la zaga croata, destacándose un zapatazo de Achraf Hakimi en el segundo tiempo que el arquero Dominik Livakovic tuvo que repeler con ambos puños.

An icon. ©️



Today, #Croatia captain @lukamodric10 has become the first player to play in both European Championship and #FIFAWorldCup in three different decades. 🗓️🔝#Vatreni pic.twitter.com/slRPKk5ip0