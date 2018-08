Conoce el futuro de Mohamed Salah en el Liverpool

Agencia

INGLATERRA.- El futuro futbolístico de Mohamed Salah pasará por seguir siendo jugador del Liverpool durante la temporada 2018/2019. Así se ha encargado de confirmarlo Mido, compatriota del delantero egipcio, y ha declarado para Sky Sports que "las personas de su alrededor dicen que él está muy feliz y quiere quedarse en el conjunto inglés".

No hay que olvidar que Salah firmó la mejor temporada de su carrera en las filas del conjunto de Anfield. Al término del curso, fue nombrado Bota de Oro por delante de Leo Messi, tras anotar la estratosférica cifra de 46 goles, además de haber repartido 14 asistencias. Es por eso que Mido asegura que "se asentó muy bien en el Liverpool y probablemente se quede durante los próximos tres o cuatro años", indica el Español en su sitio web.

Muchas han sido las especulaciones de que el Real Madrid quería hacerse cargo de los servicios del jugador, como gran refuerzo para la delantera para la nueva campaña. No obstante, su compatriota formulaba la siguiente pregunta: "¿Por qué querría irse?". Además, afirmó que "el club merengue es masivo, pero el Liverpool no es un club pequeño, y se siente amado por sus seguidores".

El único contratiempo para Salah durante la temporada pasada fue la lesión de hombro que sufrió durante la final de la Champions League contra el Madrid, celebrada en Kiev. El egipcio se veía obligado a abandonar el terreno de juego, y su principal preocupación pasó a ser el no llegar en forma al comienzo del Mundial de Rusia.

La participación de Salah en el campeonato del mundo no fue la esperada, ya que no pudo recuperarse del todo de la infracción y Egipto no lograba pasar de la fase de grupos. Pese a ello, nadie pone en duda que el primer año de Salah con el Liverpool fue brillante, y tal y como ha dicho Mido, si el Real Madrid quiere ficharle "tendrá que esperar entre tres y cuatro años".