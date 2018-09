Mayweather saldría del retiro para un último combate con Pacquiao

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El excéntrico boxeador estadounidense Floyd Mayweather se encontró con el filipino 'Manny' Pacquiao en un festival de música electrónica celebrado en Tokyo y durante su reunión, ‘Money’ publicó un video en su cuenta de Twitter en el que advirtió que regresaría del retiro para enfrentar a ‘Pac-Man’ en el mes de diciembre.

Follow and wish @mayweatherpromotions ‘ fighter, @badoujack good luck as he looks to capture his 3rd World title.



Follow: @badoujack



Facebook: https://t.co/43CAyiliP9



Twitter: @badoujack

Follow: @mayweatherpromotions pic.twitter.com/Vlo6rslyse