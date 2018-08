Monja, protagonista de partido de las Grandes Ligas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La hermana Mary Jo Sobieck se ha vuelto popular en redes sociales, debido al video donde da muestra de sus habilidades como pitcher.

Durante el juego entre los Reales de Kansas City contra los Medias Blancas de Chicago, la escuela Marian Catholic High School fue invitada al Guaranteed Rate Fiel, y la hermana Mary fue la responsable de hacer el lanzamiento inicial, publica el portal web del periódico Milenio.

Jo Sobieck hizo un suave movimiento de rebote de brazo, lo terminó y lanzó una bola perfecta, la cual no pasó desapercibida por el equipo local.

Los Reales vencieron 3-1 a los White Sox en Chicago.

One of the most impressive first pitches of all time. 😱 pic.twitter.com/PA7M4iC9X5