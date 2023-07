Monterrey vs Real Salt Lake Fecha 2 Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Monterrey y Real Salt Lake, se medirán por la segunda jornada de la Leagues Cup 2023, el miércoles 26 de julio a las 19:30 horas (Horario del centro de México) en el America First Field

Los Rayados que fueron superlíderes en el Clausura 2023, no pudieron redondear su gran temporada y cayeron eliminados en semifinales por su máximo némesis los Tigres, que al final terminaron siendo campeones, en esta arranque del Apertura 2023 iniciaron con un empate 1-1 con Atlético San Luis, después consiguieron dos triunfos al hilo 1-0 con Atlas y 0-3 Mazatlán.

La Pandilla tiene una de las plantillas más caras del fútbol mexicano, en los últimos años han sido contendientes en torneos nacionales e internacionales, por lo que tienen toda la intención de llegar a las instancias finales, de momento es clave realizar una buena presentación.

Los Royals no podían haber conseguido un mejor debut en la Leagues Cup golearon 3-0 Seattle Sounders, con anotaciones de Savarino, Arango y Rubin, aunque tendrán la ausencia de Marcelo Silva, quien fue expulsado en ese compromiso sería la única noticia negativa.

Los Monarcas han tenido una gran campaña en la MLS, ellos marchan como tercero, manejan un registro de 10 ganados, siete empatados y siete perdidos, por lo que se visualiza como un contrincante complicado, un triunfo le amarraría el pase a los dieciseisavos irán con todo.

Their T Swift captions were no match pic.twitter.com/RqdAtWKfii