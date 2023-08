Monterrey vs Timbers dieciseisavos Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Monterrey y Timbers, se medirán por los dieciseisavos de la Leagues Cup 2023, el viernes 4 de agosto a las 20:00 horas (Horario del centro de México) en el Estadio Providence Park.

Rayados comenzó de forma inmejorable el torneo internacional entre los equipos de la Liga MX y la MLS, con dos triunfos ambos por goleada para ser los líderes indiscutibles del sector Oeste 2, primero se impusieron 3-0 al Real Salt Lake, posteriormente vencieron 4-2 al Seattle Sounders.

La Pandilla dirigida por el Tano Ortiz se ha consolidado como serios candidatos al título, en el Clausura 2023 se quedaron con el liderato de la clasificación durante la temporada regular, sin embargo en semifinales fueron eliminados por su némesis los Tigres, para el Apertura 2023 luego de tres fechas registran un empate 1-1 con San Luis y dos victorias 1-0 al Atlas y 0-3 al Mazatlán.

Portland finalizó como segundo del grupo Oeste 1, en su primer cotejo ganaron 2-0 San Jose Earthquakes, sin embargo después cayeron 2-1 con los Tigres UANL, ahora se medirán al otro club regio esperando mostrar una mejor versión y luchar hasta el final por ese boleto a octavos.

The Timbers ha tenido una temporada complicada en la MLS en la Conferencia Oeste marchan como antepenúltimos con un saldo de seis ganados, ocho empatados y nueve perdidos, por lo que serán una verdadera incógnita, esperan que en la Leagues Cup encuentren mayor fortuna.

