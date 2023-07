Montréal vs Pumas Fecha 1 Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Montréal y Pumas, se medirán por la primera jornada de la Leagues Cup 2023, se disputará el sábado 22 de julio a las 17:30 horas (Horario del centro de México) en el Estadio Saputo.

Los Impact el club canadiense que juegan en la MLS, han tenido una temporada irregular considerando que marchan como decimos de la Conferencia Este manejando un registró de nueve ganados, dos empatados y 12 perdidos, sin embargo esto es un certamen totalmente diferente.

Montréal el pasado fin de semana logró imponerse 2-0 ante el Charlotte FC, en la Leagues Cup serán de los pocos representantes de Canadá, intentarán dar la campanada ante equipos mexicanos y estadounidenses, tienen una difícil prueba pero contaran con la ventaja de la localía.

Los universitarios de la UNAM por su parte en las tres primeras jornadas del Apertura 2023 de la Liga MX comenzaron con una victoria 2-3 ante los Xolos de Tijuana, sin embargo después empataron sin goles ante el Mazatlán e igualaron 1-1 con los Tuzos de Pachuca, por lo que hay aspectos que mejorar.

Los del Pedregal dirigidos por el Turco Mohamed quieren este trofeo internacional recordando que tienen una deuda con sus aficionados recordando que tiene un doloroso recuerdo reciente en la Concachampions 2022, donde perdieron la Gran Final contra el Seattle Sounders, por lo que quieren reivindicarse y esta competencia puede ser una buena oportunidad para lograrlo.

¡Vamos por la @LeaguesCup! 🇲🇽

C'est parti pour la Leagues Cup! 🇨🇦

Let’s go for the Leagues Cup! 🇺🇸



Primera parada 🔜 Montreal 📍



🆚 | @cfmontreal

🗓 | sábado 22 de julio

⌚️ | 5:30pm (HC)

🏟 | Estadio Saputo

📺| TV Azteca, Apple TV #DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/bR74rr0Xgk