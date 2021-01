El piloto francés Pierre Cherpin muere tras accidente en el Rally de Dakar

Yidda, Emiratos Árabes Unidos.- Un competidor del Rally de Dakar que resultó gravemente herido en un accidente en su motocicleta falleció a bordo de un vuelo médico de Arabia Saudí a Francia, informaron los organizadores de la carrera el viernes.

Pierre Cherpin murió cuando era trasladado de Yidda a Lille la noche del jueves, cuatro días después de su accidente durante la séptima etapa de la competencia, de Ha’il a Sakaka.

El francés de 52 años fue hallado inconsciente tras el accidente y el reporte médico reveló un “grave golpe en la cabeza”.

Cherpin fue sometido a una cirugía en Sakaka y a un coma inducido antes de ser trasladado vía aérea a un hospital en Yidda, informaron los organizadores.

“Toda la caravana de Dakar ofrece sus sinceras condolencias a su familia, parientes y amigos”, señaló la carrera en un comunicado.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG