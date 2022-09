Muere el joven boxeador Luis "Cabeza" Quiñones tras nocaut en pelea

El boxeo se pinta de luto luego de darse a conocer que el joven boxeador Luis "Cabeza" Quiñones murió luego de haber estado cinco días en coma tras el nocaut que recibió durante su pelea por el título nacional ante José Muñoz.

#Colombia - En el último round de la pelea por el título nacional de boxeo, cayó herido de gravedad, Luis Quiñones, de 25 años de edad; el pugilista fue intervenido quirurgicamente en la Clínica del Norte en Barranquilla por presentar un coágulo en la cabeza, se encuentra en UCI. pic.twitter.com/Pt0Ki8dZGt — Randy Correa 📲 (@RandyCorreaVE) September 26, 2022

El boxeador barranqueño Luis Quiñónez fue intervenido en una clínica de #Barranquilla, luego del k.O que recibió en su pelea x la categoría 140 libs en la que fue noqueado por su rival José Muñoz, minutos después abandonaba el cuadrilátero en camilla inconsciente. pic.twitter.com/hatj4yJBjG — DANIEL BARBA (@DAJEBA) September 25, 2022

Fue la madrugada del jueves 29 de septiembre cuando su hermano Leonardo Quiñónes confirmó el lamentable suceso a través de sus redes sociales y expresando el gran dolor que deja en toda su familia.

"'Cabeza', como me decías y como yo te decía, me has dejado un vacío enorme y a papá y a mamá y hermana y hermano, vuela alto, ahora ya estás vestido de lino junto al padre celestial a quien tanto amabas y adorabas acá en la tierra, ahora estás allá junto a él, nos vemos pronto cabeza. Luis Quiñones", se lee en la publicación de Facebook.

Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro lamentó el deceso del deportista, a su vez expresó sus condolencias con la familia.

“Duele mucho ver partir a un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante. A la familia del boxeador santandereano Luis Quiñones: un abrazo de corazón, lamento mucho este difícil momento”, escribió el mandatario.

Duele mucho ver partir a un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante. A la familia del boxeador santandereano Luis Quiñones: un abrazo de corazón, lamento mucho este difícil momento. pic.twitter.com/GYKh3dj6pN — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 30, 2022

Horas antes, la Federación Colombiana de Boxeo informó que el púgil sufrió muerte cerebral y la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte, en Barranquilla, Colombia, aseguraron que el deportista continuaba luchando por su vida; sin embargo, su condición era crítica hasta que sus latidos se detuvieron.

Luis Quiñones sufrió un hematoma después de disputar un combate de título nacional en las 140 libras contra José Muñoz, quien era muy amigo de años pasados. Fue operado por un coágulo en el cerebro tras la pelea y posteriormente entró en coma.

El "Cabeza" Quiñones nació en Barrancabermeja, Colombia. Debutó en el boxeo profesional en abril del 2018. Deja un récord de 10-1, 6 KO's.

(Con información de El Universal)