Muere King Kong Bundy, leyenda de WWE

Estados Unidos.- El exluchador profesional estadounidense Christopher Alan Pallies, conocido en el cuadrilátero por su nombre artístico King Kong Bundy, falleció este lunes a los 61 años de edad, informa USA Today.

De acuerdo con RT, su muerte fue confirmada por su antiguo promotor y amigo David Herrero, quien no proporcionó mayores detalles ni las causas exactas del deceso.

Bundy, quien había debutado en la World Wrestling Federation (WWE) en 1981, es recordado por haberse enfrentado al célebre luchador Hulk Hogan en una jaula de acero en 1986 en el evento WrestleMania 2.

Además de su carrera sobre el cuadrilátero, Pallies tuvo apariciones especiales en la telecomedia 'Married... with Children', conocida en español como 'Matrimonio con hijos' o 'Casados con hijos'.

Se detalla que el luchador tenía planeado participar en la próxima edición del evento WrestleCon, que se celebrará en abril en la ciudad de Nueva York.

Saddened to hear of King Kong Bundy's passing. A WrestleMania attraction, a true big man and a fan-favorite of the @WWE Universe. My thoughts are with his family at this difficult time. pic.twitter.com/w8NGxRL9lk