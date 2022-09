Mundial Qatar 2022: un “gol” contra los derechos humanos

Realizar el Mundial de fútbol en Qatar, un país donde la homosexualidad es ilegal, es una “oportunidad perdida” para hablar sobre derechos humanos en el país árabe, dijo el costarricense Víctor Madrigal-Borloz, la máxima autoridad de Naciones Unidas en temas de diversidad sexual.

Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la ONU, dijo durante una entrevista reciente con The Associated Press que la FIFA, el organismo regulador del fútbol a nivel mundial, debería plantearse cuestiones de derechos humanos a la hora de escoger sede para el Mundial.

Qatar es criticado desde hace tiempo por organizaciones sin ánimo de lucro que han denunciado la explotación y malas condiciones de vida de migrantes que construyen los estadios de fútbol para el Mundial.

El país también ha sido criticado por criminalizar a la comunidad LGBT (lesbiana, gay, bisexual transgénero y transexual).

El Mundial arrancará el 20 de noviembre con el partido Qatar-Ecuador. La FIFA ha dicho de forma repetida que las regulaciones de la organización prohíben discriminación de cualquier tipo debido a orientación o identidad sexual en todas sus actividades y eventos.

El organismo también ha dicho que la “Estrategia de Sostenibilidad” del Mundial indica que Qatar, como país anfitrión, tiene muy clara su responsabilidad de cumplir con las expectativas y requisitos en cuanto a derechos humanos e igualdad sin discriminación.

La FIFA ha declarado que, con ese objetivo en mente, la organización y sus socios catarís están implementando un programa estratégico de medidas que incluyen asegurar que las bases legales de protección a la comunidad LGBT durante el Mundial están implementadas, además de entrenamientos sobre derechos humanos con fuerzas de seguridad públicas y privadas y con los empleados del torneo.

Las autoridades de Qatar han dicho que turistas LGBT que vayan al Mundial no se verán discriminados ni serán sujetos a legislación penal, sin embargo Madrigal-Borloz se pregunta qué pasará con ellos cuando no estén en los estadios o qué ocurrirá con los que viven en Qatar.