Tras sorteo, Alemania recuerda goliza a México

Ciudad de México.- Una vez definido los grupos para el Mundial Rusia 2018, el actual campeón del Mundo, Alemania, quien debutará ante México en el torneo, mandó un mensaje al equipo Tricolor a través de sus redes sociales.

"@miseleccionmx, nos volveremos a encontrar en Rusia un año después... ¿Están listos? #SorteoMundial #DieMannschaft", publicó el cuadro alemán, informa Mediotiempo.

Happy memories of our last meeting with Mexico at the Confed Cup 😁 🇩🇪🇲🇽 #DieMannschaft #WorldCupDraw pic.twitter.com/OQUAhzjwiu