No te desesperes, sigue estos consejos para el Mundial 2018

Agencia

MÉXICO.- Cualquier persona podría pensar que viajar a Rusia conlleva un gasto excesivo. Pero la realidad dicta algo distinto. No se puede decir que es un viaje de bajo coste; sin embargo, no se equipara el gasto con el del resto de Europa.

Es por eso que te damos ocho consejos para poder emprender un viaje favorable de cara al Mundial de Rusia 2018.

También te puede interesar: Latinos se preparan con clases de ruso para el Mundial

1) Busca rutas de llegada alternas: viajar directo a Moscú puede costar aproximadamente, 1500 usd. Sin embargo, se pueden encontrar rutas que si bien pueden llegar a tener dos o tres escalas, disminuyen en cuanto a precio. Por ejemplo: viajar de la Ciudad de México a Moscú, con escala en París, podría llegar a costar alrededor de 950 usd. El precio disminuye… y mucho.

2) Renta de departamentos, la mejor opción: es cierto que los hoteles siempre dan mayor comodidad; sin embargo, los precios por noche oscilan entre 57 y por arriba de los 260 dólares para cuatro personas. En cambio, rentar un departamento para la misma cantidad de gente podría llegar a costar 50 dólares por noche, en los alrededores de Moscú; un total de 300 usd por una semana (siete días, seis noches) para un cuarteto. Lo cual podría corresponder a 75 dólares por persona.

3) Fan ID, indispensable: para entrar a Rusia es necesario solicitar visa por el tiempo en el que se planea la estadía; sin embargo, para el Mundial del 2018 los hinchas contarán con una credencial llamada Fan ID, misma que equivale a una visa. Esta la puedes solicitar al momento en que tus boletos llegan a tu domicilio o correo electrónico. Es necesario llegar al país con una impresión del boceto que se envía. Posteriormente, accedes al Fan ID Center, donde te dan el cartón encimados y con tu fotografía, luego de que presentaste los documentos necesarios. Con esta, no tendrás que solicitar el documento antes mencionado. Además, podrás gozar de beneficios como transporte público gratis y accesos rápidos a filas en aeropuertos.

4) Aprende un poco de ruso o domina el inglés: en Rusia, muy poca gente tiene dominio de otra lengua que no sea ruso o tártaro. El inglés es uno de los idiomas que se hablan, aunque no en gran parte del territorio. Si se te complica el idioma, como a los nativos del país, aprende palabras básicas en ruso o descarga aplicaciones que te permitan traducir lo que la gente dice; así se facilita la comunicación, aunque no deja de ser complicada.

5) Busca restaurantes en donde hablen inglés: comer en Rusia es una de las cosas más complejas. En la mayoría de los restaurantes no tienen menú en inglés ni personas que hablen el idioma, por lo que la carta viene en ruso. En algunos casos cuenta con ilustraciones; sin embargo, al ser una cultura poco dominada por el resto del mundo, la confusión de ingredientes es muy grande, por lo que, en ocasiones, se puede llegar a pedir algo que no es de nuestro agrado o que no teníamos la intensión de solicitar. Es muy importante ser lo más específico posible con los meseros, pues también ellos llegan a confundirse con las peticiones.

6) Lleva ropa cómoda, pero, sobre todo, algo que te cubra del frío: si bien el Mundial será en verano, el clima en Rusia es muy variable. Por la madrugada puede llover, en la mañana hace aire, en la tarde sale el sol y por la noche cae el frío. Aunque este no es ‘insoportable’ como el de otoño o invierno, sí llega a ser complicado para la gente que no está acostumbrada a esas temperaturas. Llega a haber una sensación térmica de 5, 6 grados con ráfagas de viento. Es indispensable, también, llevar ropa y zapatos cómodos, pues Rusia cuenta con un sin fin de lugares por conocer. Caminar siempre será la opción más viable para hacer recorridos turísticos de mayor goce.

7) Tiempo, tiempo de sobra siempre: el transporte público en Rusia no es lo más idóneo, aunque es gratuito para quienes portan Fan ID. Ni los autobuses ni el metro suelen llegar a la hora señalada. Además, tienden a estar llenos. Por si esto fuera poco, el servicio de taxi personalizado tiene complicaciones para dar con el punto de partida, por lo que siempre será mejor añadir 20 o 30 minutos de extra a lo que se tiene planificado. Más vale llegar antes.

8) Paciencia y mucha tolerancia: los rusos no son el tipo de persona que se vuelve loca con el futbol. Su cultura los mantiene alejados del fanatismo por este deporte; sin embargo, buscan tener algo de empatía con los asistentes a las competencias. Quizá vayas por la calle y no veas un desborde de alegría. No te espantes ni te preocupes, simplemente no es el máximo de ellos, pero tampoco generan problemas ni peleas si eres de los que gustan de armar carnavales por las calles, siempre y cuando respetes todos y cada uno de los señalamientos. ¡Disfruta el futbol!

Con información del portal Goal