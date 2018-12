Budapest será la sede de los Mundiales de atletismo de 2023

Agencia

MÓNACO.- Los Mundiales de atletismo de 2023 fueron asignados a Budapest, anunció este martes la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) en Mónaco.

Tras Doha (Qatar) en 2019 y Eugene (Estados Unidos) en 2021, los Mundiales volverán a Europa seis años después de Londres 2017, informó el portal de noticias Mediotiempo.

Today in Monaco, the IAAF Council made key decisions on the venue of the 2023 World Athletics Championships, the status of the Russian Federation and presented a new marketing opportunity for Member Federations.https://t.co/bYFHEHa7tV pic.twitter.com/kilpNKlpzq