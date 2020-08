Es el fútbol un mundo de envidias, lamenta Nico Castillo

Ciudad de México.- Nicolás Castillo no quiere que su hijo Agustín siga sus pasos como futbolista profesional, un mundo lleno de envidias.

"No me gustaría que mi hijo fuera futbolista, pero en el mundo del fútbol, no sé si sea lo mismo que los actores, hay muchas envidias, te ven bien y te quieren ver caer, la he pasado mal por las envidias.

"Prefiero que no. Trato de ponerle todos los deportes para ver si le gusta alguno", expresó el chileno en charla con Jessica Coch, en YouTube.

Reiteró que trabaja fuerte pensando en su regreso a las canchas, tras la trombosis arterial que sufrió el pasado 29 de enero. (Foto: Mexsport)

No fue la única revelación de Nico. Confesó que ya estaba casi amarrado con Necaxa cuando se enteró que lo quería Pumas, al que no dudó en acudir.

Tampoco titubeó cuando tiempo después fue buscado por las Águilas, mientras militaba en Portugal.

"Sí se pensó el tema de Pumas, pero como conocía tanto al América y cómo jugaba el equipo de Miguel Herrera, yo me quería ir porque sabía que íbamos a hacer cosas grandes", expresó.

Admitió que por eso le dolió tanto fallar el penal en la Final del Apertura 2019 contra Rayados.

"Es válido caerse, te caes un día, lloras, y al otro día seguir", mencionó.