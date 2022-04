Nadia Comaneci comparte su rutina de gimnasia ¡a los 60 años!

"Calentamiento... estiramientos... flexibilidad... un poco de movimiento... motivación... sin edad", escribió Nadia Comaneci en un video que compartió en sus redes sociales, en el cual demuestra que a sus 60 años, aún se encuentra en forma.

Han pasado poco más de 45 años del día en que Nadia Comaneci hizo brillar al deporte mundial.

El 18 de julio de 1976, la rumana dio uno de los momentos más espectaculares del olimpismo con su rutina en gimnasia que le otorgó el 10 perfecto.

Aquella vez, con 14 años de edad, Comaneci conquistó los corazones de los miles que seguían los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. El resto es historia.

Pero ahora, en pleno 2022 y a sus 60 años, ha dado muestra en sus redes sociales que no importa la edad para tener una gran forma física.

La exgimnasta compartió un video donde presume ejercicios de entrenamiento, estiramientos y flexibilidad.

Like riding the bike… never goes away.. #passion 🤸‍♂️❤️ pic.twitter.com/I2qD1EIof9

Pero no es el único clip que ha compartido la histórica deportista, también ha recreado cómo eran los calentamientos previos a las presentaciones que hacía cuando aún estaba en la competencia.

A short #sunday in and out gym… remembering the warmup we did before each training… is still the same today🤸‍♂️🤗😄 pic.twitter.com/thxBCHBn72