Naomi Osaka es la nueva reina del tenis femenil

Agencia

MELBOURNE, Australia.- La japonesa Naomi Osaka, de 21 años, se coronó como la campeona del Abierto de Australia tras vencer a la checa Petra Kvitova, este sábado en Melbourne.

Con este triunfo, Osaka asumirá el número uno del ranking de la Asociación Femenil de Tenis (WTA), luego de vencer 7-6 (7/2), 5-7 y 6-4 a Petra Kvitova.

La japonesa requirió de dos horas y 27 minutos para dar cuenta de la checa en duelo celebrado este sábado ante un lleno en la Rod Laver Arena de Melbourne Park.

También te puede interesar: Nadal, a la final del abierto de Australia por quinta vez

Además de coronarse en Australia, asumirá desde el lunes la cima de la clasificación mundial y desplazará a la rumana Simona Halep; la nipona de 21 años conquistó el segundo título de Grand Slam de su carrera y de forma consecutiva, luego del Abierto de Estados Unidos 2018 en septiembre.

. @Naomi_Osaka_ is the Australian Open 2019 champion 🏆 She def. Petra Kvitova 7-6(2) 5-7 6-4. #AusOpen pic.twitter.com/XU0Of8Unzi

El primer set fue el más igualado del encuentro, en el que ninguna aprovechó sus oportunidades de quiebre. Naomi falló en tres y Petra en cinco ocasiones, por lo que la definieron en “muerte súbita”, donde la asiática se adelantó 2-0, amplió su ventaja a 5-1 y no la desaprovechó.

Kvitova se vio en la necesidad de remontar y logró un rompimiento para ponerse en ventaja 2-0; aunque Osaka reaccionó con dos “breaks” para adelantarse 3-2, llegar al 5-3 y ponerse 40-0 en el noveno juego, pero desaprovechó las tres bolas de partido.

What a moment. @Naomi_Osaka_ wins her second Grand Slam in a row 🏆🏆#AusOpen pic.twitter.com/9TTskXIH9E