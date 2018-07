Napoli tiene como prioridad fichar a Memo Ochoa

Agencia

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa es la prioridad del Napoli.

A pesar de que el no tener el pasaporte comunitario complicaría su fichaje con el cuadro napolitano, esto no es impedimento para ser la primera opción del presidente del equipo, Aurelio de Laurentiis, informa el portal Vanguardia.mx.

El mandamás italiano aseguró que la plaza de extranjero se está disputando entre el portero azteca, aún jugador del Standard de Lieja, y el lateral colombiano Santiago Arias, pero que el mexicano es el capricho de los napolitanos.

También te puede interesar: ¡Negativo! Real Madrid niega fichaje de Neymar

“Si queremos defender la puerta con un arquero de nivel, como Ochoa, tendremos que resignar a Arias y fichar a Sabaly”, declaró el directivo en información que recoge el portal Corriere dello Sport.

Al parecer, la posibilidad por la que optaría Laurentiis sería hacerse de los servicios de Youssouf Sabaly, central de origen francés que no ocupa la plaza de extranjero, por lo que con ello cubrirían sus necesidades tanto a la defensa como a la portería.

En los últimos días se ha rumorado que las negociaciones ya están en proceso y que el costo del fichaje de Ochoa sería de 3 o 4 millones de euros.

El arquero mexicano se incorporó hace unos días a la disciplina del Standard, después de disputar el Mundial, por lo que no jugó el pasado fin de semana el primer partido oficial de su equipo de esta temporada.

Por su parte, el Lieja no está dispuesto a dejar que se vaya un portero que lo jugó casi todo la pasada campaña y fue una de las figuras en el último Mundial. Sin embargo, el nuevo técnico, Michel Preud'homme no asegura la titularidad de Ochoa, "no tengo jerarquías con los porteros. Durante la temporada no hablaré nunca de titulares y suplentes. Lo más probable es que durante la Liga titulares e imprescindibles no estén entre los 18".