Nashville vs Inter de Miami Gran Final Leagues Cup ¿Cuál es el panorama para los clubes?

Nashville e Inter de Miami se medirán en la Gran Final de la Leagues Cup 2023 , que se celebrará el sábado 19 de agosto a las 19:00 horas (Horario del centro de México).

The Six-Strings se cerraron en el equipo revelación del certamen internacional que organizaron los de la MLS y la Liga MX, en semifinales superaron 2-0 a Rayados de Monterrey, los de Tennessee proporcionaron golpes contundentes en los momentos clave.

Los dirigidos por el británico Gary Smith anteriormente habían dejado en el camino a Minnesota United con un contundente 5-0, al América con todo y que la tanda de penales estuvo llena de polémica se impuso 6-5 y anteriormente habían sorteado en penaltis por 5 -4 en Cincinnati.

The eyes of the world on Music City. Leagues Cup Final. Saturday. GEODIS Park. pic.twitter.com/eqKkhXcvbL

Las Garzas renacieron con la llegada de Messi al equipo, de tener una racha negativa que los afectados al fondo de la MLS, hoy aspiran a llevarse el primer campeonato de su historia, “La Pulga” no solo ha colaborado con nueve anotaciones en seis partidos , ha sido el elemento clave en los momentos importantes, además de motivar la llegada de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Los de Florida en semifinales borraron por completo al Philadelphia Union derrotándolos 1-4, volviendo a demostrar su poderío ofensivo siendo en estos momentos uno de sus puntos fuertes, aunque si algo tienen que considerar es que en defensa han mostrado cierta vulnerabilidad.

El Inter de Miami comandados por el argentino el Tata Martino en rondas previas eliminaron 4-0 al Charlotte FC, protagonizaron un partidazo 4-4 con Dallas que se resolvería en penales a su favor derrotándolos 5-3 y en el derbi de la ciudad superaron 3-1 al Orlando City.

Por la Primera 🏆



We’re headed to Nashville this Saturday to face Nashville SC for the @leaguescup finals! Vamos 💗🖤 pic.twitter.com/2gFcWjRSCr