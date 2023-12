La gran velocidad de Fórmula 1 adelantó unos cuantos días la Navidad, obligando a los pilotos a soltar toda su creatividad al momento de escoger los regalos de sus compañeros y triunfar como ‘Santa secreto’.

Para terminar otro año de grandes competencias y bellos recuerdos, la F1 reunió a Carlos Sainz, Fernando Alonso, ‘Checo’ Pérez, George Russell y el resto, para un intercambio memorable.

Cada uno de los pilotos metió la mano en el misterioso sombrero de Santa Claus, donde estaban cientos de papelitos con el nombre de todos los escuderos de la Fórmula 1, desde Red Bull Racing hasta Aston Martin.

El primer Santa secreto en mostrar el piloto que le tocó fue el español Carlos Sainz, quien tuvo el desafío de regalarle algo único al campeón Max Verstappen.

We've been making a list and checking it twice... 🎅 #F1 pic.twitter.com/B1PGce8V9g

Verstappen por su parte, tuvo la difícil tarea de escoger algo para Valtteri Bottas, quien a su vez le tocó regalarle algo a Carlos Sainz, también conocido como ‘smooth operator’.

Nico Hülkenberg se convirtió en el Santa secreto de Pierre Gasly, mientras que Fernando Alonso fue el de Charles Leclerc.

Daniel Ricciardo se mostró entusiasmado de ser el encargado de sorprender al piloto de McLaren, Oscar Piastri, con una verdadera sorpresa.

Por último, el regalo de Esteban Ocon quedó en manos de George Russell, el de ‘Checo’ Pérez a cargo de Alexander Albon y la sorpresa de Fernando Alonso al mando de su compañero de escudería, Lance Stroll.

En YouTube, la Fórmula 1 compartió el momento en que los pilotos abrieron sus regalos sorpresas de sus Santas.

El primero en recibir y adivinar a su Santa secreto, fue Fernando Alonso que recibió un sombrero de capitán por parte de Stroll.

Después siguió Yuki Tsunoda que se entusiasmó con un libro de cocina china y el mandil de chef con un diseño de una dragón que le regaló Guanyu Zhou.

El regalo del piloto de AlphaTauri agradeció que su compañero pensara en la enorme pasión que tiene por la cocina al momento de seleccionar su regalo.

Let him cook 😤@yukitsunoda07 is just that little bit closer to his dream of opening a restaurant with his Secret Santa gifts this year! 👨‍🍳#F1 pic.twitter.com/MxrMxVuLz4