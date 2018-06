Los Warriors con Durant sobreviven al triple-doble de LeBron

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los Warriors con un mayúsculo y gran actuación de Kevin Durant sobreviven al triple-doble de LeBron y se apuntan el 3-0 en las Finales de la NBA y acarician el anillo en Cleveland. Durant, con 43 puntos, fue la máxima figura de los Warriors.

Con esta derrota, los Cavaliers perdieron una racha 8-0 en los partidos de Playoffs que han disputado en su campo del Quickens Loans Arena.

Desde el inicio del partido, Cleveland lo hizo entonado y lo demostró con los dos triples anotados por Kevin Love y JR Smith. El nivel de acierto que no tuvieron en el segundo partido. Al minuto 3:12, LeBron James se ha atrevido a hacer el mate de McGrady en unas Finales.

Autopase a tablero y la hunde cuando se acaba la posesión. Al minuto 10, Rodney Hood disputa sus primeros minutos en las Finales y se estrena con un tiro fallado y con una falta a Durant.

Termina el primer cuarto! Los Cavaliers han jugado mejor, pero el despertar de los Warriors al final del cuarto les ha permitido entrar de pleno en el partido.

Arranca el segundo cuarto con los Cavaliers por delante en el marcador. Estos son sus números durante los 12 primeros minutos.

Steve Kerr se ve obligado a pedir tiempo muerto para que los Cavs no se vuelvan a ir en el marcador y evitar que LeBron y JR Smith sigan haciendo lo que quieren en la cancha

Durante el partido Kevin Durant. Lleva 20 puntos y los últimos tras un canastón a tablero que además se cerró con tiro libre adicional. El alero mantiene a los Warriors en el choque.

Para cerrar el segundo tiempo, hubo otro triple de Durantula para cerrar el segundo cuarto! El alero se va a los 24 puntos en unos Warriors que tienen problemas de faltas y veremos qué pasa con Iguodala que se fue al vestuario antes de tiempo.

