Necaxa renueva contrato de Dávila y anuncia regreso de Donaldo

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo de Necaxa ya piensa en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, por lo que amplió el contrato del mediocampista chileno Víctor Dávila y confirmó el regreso del defensa Luis Donaldo Hernández.

De acuerdo con el portal Notimex, las buenas actuaciones del volante ofensivo sudamericano provocaron que la directiva de Rayos de inmediato apostara por su continuidad, ahora bajo la dirección técnica de Marcelo Michel Leaño.

El chileno llegó a Necaxa el año pasado, pero fue en este Clausura 2018 cuando despuntó al disputar 15 partidos de la fase regular, todos de titular, donde consiguió cuatro dianas. Así que el futbolista de 20 años de edad seguirá de rojiblanco.

De igual manera, Rayos anunció el retorno del defensa Luis Donaldo Hernández, quien estuvo cedido en el primer semestre de este año con Cafetaleros de Tapachula, con el que resultó campeón del Clausura 2018 del Ascenso MX y monarca de la gran final por el Ascenso MX, aunque por falta de requerimientos no pudo firmar su lugar en la Liga MX.

Necaxa comenzará una nueva etapa ahora con Leaño en la dirección técnica tras el adiós de Ignacio Ambriz y uno de los objetivos principales será regresar a la liguilla.

¡Estos colores se defienden #ConElRayoEnElCorazón! ¡Anunciamos la renovación de contrato de Víctor Dávila! ⚡️ pic.twitter.com/kWHnoFvqfc — Club Necaxa ⚡ (@ClubNecaxa) 18 de mayo de 2018

Tras 6 meses de cesión con Cafetaleros y logrando coronarse con el equipo de Tapachula, Luis Donaldo Hernández se integra al plantel de los Rayos para el #AP18 ¡Bienvenido, Luis! #ConElRayoEnElCorazón pic.twitter.com/gKVlMEF9tT — Club Necaxa ⚡ (@ClubNecaxa) 18 de mayo de 2018

Ha quedado en duda si los futbolistas André-Pierre Ginac y Javier Aquino seguirán jugando con Tigres, pues no se había hablado nada al respecto de las renovaciones de sus contratos con el equipo, Miguel Garza, delegado deportivo del club, aseguró que todo el plantel sigue vinculado laboralmente con la institución.

“Todos tienen contrato. Todos los días me preguntan ‘¿qué pasó con Aquino?’ y contesto lo mismo, pero es de Tigres. Tiene un año más. También (Gignac) y todos los jugadores tienen contrato con Tigres, para que no repitan y mañana no tengan otra vez la pregunta”, señaló a su llegada a las oficinas en el Volcán.

De acuerdo con el portal Medio Tiempo, el directivo felino habló sobre el equipo Sub-20 que disputará la Final contra América, del cual ha estado muy pendiente Ricardo Ferretti, ya que de ahí subirán ocho jugadores para la próxima Temporada para cumplir con la Regla 20/11, tanto en liga como en Copa MX.