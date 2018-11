Neymar pone condiciones para regresar al Real Madrid

Agencia

MADRID.- El delantero brasileño del Paris Saint Germain (PSG), Neymar Jr., ya habría comunicado a la directiva del Real Madrid sus condiciones para fichar la próxima temporada con el conjunto 'merengue', informa la revista Don Balón.

Según la publicación, a Neymar no le gusta nada el liderazgo posesivo del actual capitán blanco, Sergio Ramos, y no está dispuesto a jugar junto a él. El '10' del PSG sabe que tendría conflictos con Ramos, por lo que ha pedido la salida del capitán como condición para aterrizar en el Santiago Bernabéu.

Pero la idea de una posible llegada del astro brasileño al Madrid tampoco es compartida por Sergio Ramos y compañía, que, por su parte, prefieren apostar por el delantero inglés Harry Kane, quien para el próximo curso tiene decidido abandonar el Tottenham Hotsput F.C.

El PSG podría despedirse de la Liga de Campeones si la UEFA determina que el equipo parisino hizo trampa en sus finanzas, y esta medida influiría en la continuidad de las dos principales estrellas en su plantilla: Neymar y el francés Kylian Mbappé.

Su regreso

Luego de su salida del Barcelona el pasado agosto del 2017 para llegar en compra definitiva con el Paris Saint Germain (PSG), equipo que pagó por el brasileño la suma de 222 millones de euros, el regreso del campeón olímpico en Río 2016 a la casa blaugrana podría suceder antes de lo que muchos se imaginan.

“Es un asunto que ahora no está encima de la mesa. Yo dije en su día que todo jugador joven que se vaya por dinero no volverá. Esto lo mantenemos. Pero las circunstancias de Neymar son totalmente diferentes porque no hablamos de jugadores en proceso de formación, son futbolistas profesionales que en función de las circunstancias del mercado tendremos que valorar las mejores expectativas para nosotros”, dijo Segura.

Neymar Jr. tendría la oportunidad de volver a defender los colores azulgranas en invierno, luego de que el conjunto dirigido por Ernesto Valverde busca hacerse de los servicios de un elemento que les ayude a crear jugadas, ya que Ousmane Dembelé “no se ha adaptado a su llegada a un club muy grande como Barça”.