Así fue el golazo de Neymar en victoria del PSG (video)

FRANCIA.- El París Saint Germain PSG, rival del Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League, dio un nuevo paso hacia al título, tras imponerse por 3-0 al Lille, un marcador que no reflejó los numerosos problemas que los de Unai Emery tuvieron para doblegar a los "dogos".

El Lille fue quien dispuso de la primera gran ocasión para adelantarse en el marcador, gracias a un remate a los 18 minutos del marroquí Hamza Mendyl, al que respondió con una sensacional parada el guardameta visitante Alphonse Areola, informa Fox Sport.

Ausente Kylian Mbappe, sancionado por la tarjeta roja directa que vio ante el Stade Rennais en la semifinales de la Copa de Liga, el técnico español Unai Emery apostó por el argentino Ángel Di María como compañero del uruguayo Edinson Cavani y el brasileño Neymar en la punta de ataque.

